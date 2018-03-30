Американцы рассекретили параметры Moto Z3 Play

Федеральная комиссия по связи США (FCC) опубликовала документацию на готовящийся к выпуску смартфон Moto Z3 Play, который пока не был представлен официально.





Модель под номером XT-1929 получила 6,1-дюймовый дисплей, как ожидается, с разрешением Full HD+ (2160 х 1080 пикселей). Также подтвердился процессор — восьмиядерный Qualcomm Snapdragon 636, а также опции памяти — 4 ГБ оперативной и 32 или 64 ГБ встроенной флеш-памяти. Габариты смартфона составляют 156,23 хх 76,7 мм.

Смартфон получит двойную камеру 12+5 Мп, фронтальную камеру на 5 Мп и аккумулятор ёмкостью 3000 мАч. Поддерживаются Bluetooth 5.0 и NFC.

Согласно более ранним утечкам, основные особенности дизайна Moto Z3 Play включают безрамочный дизайн с экраном 18:9, расширенный коннектор для модульного подключения для панелей Moto Mod, двойную основную камеру, а также сканер отпечатков пальцев на боковой грани смартфона. На нижнем торце имеются порт USB Type-C, но отсутсвует 3,5-мм разъём для наушников. Смартфон будет работать под Android Oreo.