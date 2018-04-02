Google готовит смартфон Pixel среднего уровня

Alphabet, материнская компания по отношению к Google, собирается выпустить смартфон серии Pixel среднего уровня в таких регионах, как Индия. Об этом рассказало издание Economic Times of India со ссылкой на четырех топ-менеджеров в индустрии.


Дебютировавшие в прошлом году Google Pixel 2 и Pixel 2 XL предлагаются за $649 и $849, что довольно дорого. Среднеуровневый Pixel должен предложить потенциальным покупателям более доступный вариант.

По данным источника, компания планирует выпустить такой смартфон в июле или августе, тогда как следующее поколение флагманских Pixel ожидается в ноябре 2018 года. Технические характеристики пока неизвестны.

Источник
Economic Times of India
Теги
смартфон ANDROID Google Pixel Google Pixel

Комментарии

Загрузка...
Из рубрикиТелефоны
Китайцы показали безрамочный Vivo Y71
Ритейлеры рассекретили российские цены на Huawei P20 и P20 Pro
Смартфон LG G7 показался на рендерах и видео

Обсуждаемое

7 лучших смартфонов 2017 года 193
Лучшие бюджетные смартфоны января 2018 года (официальная розница) 83
Лучшие недорогие смартфоны марта 2018 года (официальная розница) 61
Лучшие бюджетные смартфоны января 2018 года («серый» рынок) 60
Слепое сравнение. Выбор лучшей камеры в смартфонах: Apple, Sony, Samsung и Huawei 46
В чём Samsung Galaxy S9 лучший в мире, а в чём — провал и разочарование? Обзор и сравнение с конкурентами 45