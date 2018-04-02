Смартфон LG G7 показался на рендерах и видео

Ресурс Mr. Phone опубликовал подборку рендеров и видео с 3D-представлением готовящегося к выпуску смартфона LG G7, который пока не был представлен официально. Источником материала стал Стив Хеммерстоффер (Steve Hemmerstoffer), основатель и редактор ресурса NowhereElse.fr, известный по организации утечек через твиттер-аккаунт @OnLeaks.





Рендеры подтверждают такие особенности дизайна, как безрамочный дизайн с вырезом экрана в стиле iPhone X, двойная основная камера с вертикальной организацией и сканер отпечатков пальцев на задней панели. На нижнем торце расположены решётка динамика, порт USB Type-C и 3,5-мм разъём для наушников. На правой кромке имеются две неопознанные кнопки, одна из них может быть предназначена для доступа к функция искусственного интеллекта. Размеры составляют 153,2 x 71,9 x 8,2 мм (8,5 с учётом модуля камеры).

Смартфон оснащается 6-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 3120 x 1440 пикселей и соотношением сторон 19,5:9, 8-мегапиксельной фронтальной камерой, двойной основной камерой 16+16 Мп, сканером отпечатков пальцев на задней панели. Аппаратной основой стал топовый процессор Qualcomm Snapdragon 845, 4 или 6 ГБ оперативной и 64 или 128 ГБ встроенной флеш-памяти. Старшая версия получит 6 и 128 ГБ памяти. Аккумулятор обладает ёмкостью 3000 мАч.

LG G7 получит возможности искусственного интеллекта LG V30 ThinQ и обновлённую аппаратную платформу. При этом стоимость LG G7 окажется выше примерно на 80 евро по сравнению с предшественником, LG G6, достигнув 700 евро.