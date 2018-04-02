Рассекречены характеристики смартфона Xiaomi Mi A2

В сети появились новые подробности о готовящемся к выпуску смартфоне Xiaomi Mi A2, пока не представленном производителем официально. Слайд с характеристиками опубликовал ресурс BestUnderR.



Отметим, что Xiaomi Mi A2 представляет собой международную версию китайской модели Mi 6X, параметры которой и перечислены на утёкшем слайде. Это наследник прошлогоднего Mi A1, ставшего первым смартфоном Xiaomi со стоковым Android на борту.


По данным источника, Xiaomi Mi 6X оснащается дисплеем диагональю 5,99 дюйма с разрешением Full HD+ (2160 х 1080 пикселей), двойной основной камерой 20+8 Мп, а также фронтальной камерой на 20 Мп. Аппаратной основой стал восьмияденый процессор Qualcomm Snapdragon 626, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти. Аккумулятор обладает ёмкостью 2910 мАч. Смартфон работает под управлением операционной системы Android 8.1 Oreo. Толщина составляет 7,3 мм, а вес — 165 граммов.

Источник
BestUnderR
Теги
смартфон ANDROID Xiaomi Xiaomi Mi 6X

Комментарии

Материалы по теме

7 лучших смартфонов 2017 года

5 января

Xiaomi показала Redmi 5 и Redmi 5 Plus до анонса

4 декабря 2017

Безрамочные Xiaomi Redmi 5 и Redmi 5 Plus представлены официально

7 декабря 2017

Безрамочный смартфон Xiaomi Redmi Note 5 Pro с двойной камерой представлен официально

14 февраля

В России стартовали продажи Xiaomi Redmi Note 5A Prime

21 ноября 2017

Красный смартфон Xiaomi Mi A1 вышел в России

11 января
Загрузка...
Из рубрикиТелефоны
Google готовит смартфон Pixel среднего уровня
Китайцы показали безрамочный Vivo Y71
Ритейлеры рассекретили российские цены на Huawei P20 и P20 Pro

Обсуждаемое

7 лучших смартфонов 2017 года 193
Лучшие бюджетные смартфоны января 2018 года (официальная розница) 83
Лучшие недорогие смартфоны марта 2018 года (официальная розница) 61
Лучшие бюджетные смартфоны января 2018 года («серый» рынок) 60
Слепое сравнение. Выбор лучшей камеры в смартфонах: Apple, Sony, Samsung и Huawei 46
В чём Samsung Galaxy S9 лучший в мире, а в чём — провал и разочарование? Обзор и сравнение с конкурентами 45