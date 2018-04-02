Рассекречены характеристики смартфона Xiaomi Mi A2

В сети появились новые подробности о готовящемся к выпуску смартфоне Xiaomi Mi A2, пока не представленном производителем официально. Слайд с характеристиками опубликовал ресурс BestUnderR.







Отметим, что Xiaomi Mi A2 представляет собой международную версию китайской модели Mi 6X, параметры которой и перечислены на утёкшем слайде. Это наследник прошлогоднего Mi A1, ставшего первым смартфоном Xiaomi со стоковым Android на борту.





По данным источника, Xiaomi Mi 6X оснащается дисплеем диагональю 5,99 дюйма с разрешением Full HD+ (2160 х 1080 пикселей), двойной основной камерой 20+8 Мп, а также фронтальной камерой на 20 Мп. Аппаратной основой стал восьмияденый процессор Qualcomm Snapdragon 626, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти. Аккумулятор обладает ёмкостью 2910 мАч. Смартфон работает под управлением операционной системы Android 8.1 Oreo. Толщина составляет 7,3 мм, а вес — 165 граммов.