Производитель чехлов показал смартфон HTC U12+ с четырьмя камерами

Производители чехлов частенько становятся источником сведений о дизайне будущий смартфонов. На этот раз, рендеры готовящегося к выпуску смартфона HTC U12+ были опубликованы на Yahoo! Taiwan.


Рендеры подтверждают безрамочный дизайн с двойной основной камерой и сканером отпечатков пальцев на задней панели, а также двойной фронтальной камерой.


Согласно более ранним утечкам, флагманский смартфон HTC под кодовым названием Imagine выйдет в продажу именно как HTC U12+. Он получит 5,99-дюймовый Super LCD-дисплей с разрешением Quad HD+ (1440 х 2880 пикселей) и соотношением сторон 18:9, а также пару 8-мегапиксельных селфи-камер, как у HTC U11 EYEs, и пару модулей основной камеры на 16 и 12 Мп. Сканер отпечатков пальцев расположен на задней панели.


Аппаратной основой стал топовый процессор Qualcomm Snapdragon 845, 6 ГБ оперативной и до 256 ГБ встроенной флеш-памяти. Аккумулятор обладает ёмкостью 3420 мАч.

Также отмечаются сканер отпечатков пальцев, функция разблокировки смартфона по лицу, защита от воды и пыли на уровне IP68, интерфейс с сенсорной кромкой Edge Sense 2.0, операционная система Android 8.0 Oreo и оболочка Sense 10, версии с двумя или одной SIM-картами.

Разработка HTC U12+ несколько задержалась и его дебют был отложен с конца апреля на май 2018 года.

Источник
Yahoo! Taiwan
Теги
смартфон HTC HTC U12 HTC U12+

Комментарии

Материалы по теме

5 лучших смартфонов для селфи

14 июля 2017

5 лучших смартфонов, которые запрещено ввозить в Россию

30 мая 2017

HTC представила безрамочный U11+

2 ноября 2017

HTC представила безрамочный смартфон U11 EYEs

15 января

Безрамочные смартфоны HTC Desire 12 и Desire 12+ представлены официально

20 марта

Объявлена российская цена сжимаемого смартфона HTC U11

15 июня 2017
Загрузка...
Из рубрикиТелефоны
Глава OnePlus подтвердил параметры OnePlus 6
Lenovo закрывает мобильное подразделение в России и Восточной Европе
Apple выпустила первую публичную бета-версию iOS 11.4

Обсуждаемое

7 лучших смартфонов 2017 года 198
Лучшие бюджетные смартфоны января 2018 года (официальная розница) 83
Лучшие недорогие смартфоны марта 2018 года (официальная розница) 66
Лучшие бюджетные смартфоны января 2018 года («серый» рынок) 60
Слепое сравнение. Выбор лучшей камеры в смартфонах: Apple, Sony, Samsung и Huawei 46
В чём Samsung Galaxy S9 лучший в мире, а в чём — провал и разочарование? Обзор и сравнение с конкурентами 45