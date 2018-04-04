Объявлены российские цены на флагманские Huawei P20 и P20 Pro

Компания Huawei объявила о скором начале продаж в России флагманских смартфонов Huawei P20 и P20 Pro (обзор). С 10 утра по московскому времени 6 апреля на них откроется приём предварительных заказов, а непосредственные продажи стартуют с 14 апреля 2018 года.





Рекомендованные розничные цены составляют 44 990 рублей за Huawei P20 и 54 990 рублей за Huawei P20 Pro. В Европе они стоят 649 евро и 899 евро, соотвественно.

Старшая модель, Huawei P20 Pro, стала первым смартфоном с тройной камерой Leica. Основной цветной модуль получил разрешение 40 Мп, дополнительный телефото-модуль на 8 Мп обеспечит 5-кратный оптический зум, плюс предусмотрен 20-мегапиксельный чёрно-белый сенсор, выполняющий вспомогательную роль как у предыдущих поколений смартфонов Huawei с двойной камерой. Апертура модулей составляет f/1.8, f/1.6 и f/2.4.

Huawei P20 Pro оснащается 6,1-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2244 x 1080 пикселей, соотношением сторон 18,7:9. Фронтальная камера на 24 Мп разместилась в вырезе экрана в стиле iPhone X. Сканер отпечатков пальцев встроен в домашнюю кнопку.

В основу ляжет процессор Kirin 970 с нейросетевым модулем, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной флеш-памяти. Ёмкость аккумулятора составляет 4000 мАч, есть быстрая зарядка SuperCharge. Поддерживаются LTE, гигабитный Wi-Fi (802.11 a/b/g/n/ac), Bluetooth 4.2 (не 5.0) и NFC, а также есть порт USB Type-C 3.1. Предусмотрена защита от воды и пыли с рейтингом IP67. Размеры составляют 155 х 73,9 х 7,8 мм, а вес — 180 граммов. Смартфон работает под EMUI 8.1 на базе Android 8.1 Oreo.

Huawei P20 отличается 5,8-дюймовым LCD-дисплеем, двойной основной камерой Leica на 20+12 Мп, 4 ГБ оперативной памяти, аккумулятором на 3400 мАч. Защита от воды более простая — только от брызг. Размеры составляют 149,1 х 70,8 х 7,65 мм, а вес — 165 граммов.