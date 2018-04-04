Apple выпустила первую публичную бета-версию iOS 11.4

Компания Apple сделала доступной для всех желающих бета-версию мобильной операционной системы iOS 11.4. Таким образом, теперь не только разработчики, но и простые пользователи iPhone и iPad могут скачать и установить тестовую iOS 11.4. Она стала доступна спустя день после выхода первой бета-версии iOS 11.4 для разработчиков и неделю с небольшим после выхода крупного апдейта iOS 11.3.





iOS 11.4 beta доступна для загрузки из Apple Developer Center или "по воздуху" при уже установленном конфигурационном профиле.

Обновление iOS 11.4 возвращает функции, присутствовавшие во время тестирования, но пропавшие из iOS 11.3 незадолго до релиза. Апдейт возвращает Сообщения в iCloud, позволяющую хранить сообщения из iMessages в облаке iCloud и синхронизировать их между устройстсвами, экономя доступное пространство.

Поддержка AirPlay 2 позволяет проигрывать одну и ту же музыку на нескольких устройствах одновременно. Также добавлена поддержка стерео HomePod и Apple TV в приложение Home.