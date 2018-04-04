Смартфоны Moto G6 дебютируют в мае

Стали известны новые подробности о трех готовящихся к выпуску смартфонах Motorola серии Moto G6. Судя по всему, смартфоны станут доступны в середине мая 2018 года. Об этом свидетельствуют страницы на сайте ритейлера Fry, который довольно быстро исчезли из общего доступа.


Также по данным с сайта Fry, цена на Moto G6 составит 250 долларов, на Moto G6 Play — $200, для Moto G6 Plus цена не уточнялась, но ранее предсказывалась стоимость 330 долларов США.

Согласно более ранним утечкам, Moto G6 получил 5,7-дюймовым дисплей с разрешением Full HD+ (2160 х 1080 пикселей), а Moto G6 Plus — диагональ 5,93 дюйма. Фронтальная камера 16-мегапиксельная, основная — двойная 12+5 Мп. Аппаратной основой Moto G6 стал процессор Qualcomm Snapdragon 450, 3 или 4 ГБ оперативной и 32 или 64 ГБ встроенной флеш-памяти. Moto G6 Plus базируется на Snapdragon 630, есть дополнительная опция с 6 ГБ оперативной памяти. Имеется сканер отпечатков пальцев.

Moto G6 Play оснащается 5,7-дюймовым дисплеем с разрешением HD+ (720 x 1440 пикселей), процессором Qualcomm Snapdragon 430, 2 или 3 ГБ оперативной и 16 или 32 ГБ встроенной флеш-памяти. Moto G6 Play получил ёмкий аккумулятор на 4000 мАч, а Moto G6 и G6 Plus — 3000 и 3200 мАч, соотвественно. Все они работают под Android 8.0 Oreo.

Источник
The Verge
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