Caviar запускает пасхальный iPhone X Фаберже с Папой Римским и Христом

Российский производитель люксовых смартфонов Caviar, известный своими экстравагантными версиями iPhone, представила новые модификации флагманского смартфона Apple. Обновление коллекции Credo приурочено к Пасхе.





Свежие версии iPhone X выполнены в стиле яиц работы Карла Фаберже. Католическая версия пасхального iPhone X украшена миниатюрой с портретом Папы Римского Франциска, православная — миниатюрой с ликом Христа с новгородской иконы XII века «Спас нерукотворный». Также есть вариация с гербом России.

Католический iPhone X отделан белым композитным камнем с узнаваемой ажурной сеткой с двойным золотым покрытием, православный — красным композитным камнем. В основу отделки iPhone X с гербом России лёг композитный малахит.

Цена смартфонов стартует от 274 тысяч рублей.