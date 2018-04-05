Caviar запускает пасхальный iPhone X Фаберже с Папой Римским и Христом

Российский производитель люксовых смартфонов Caviar, известный своими экстравагантными версиями iPhone, представила новые модификации флагманского смартфона Apple. Обновление коллекции Credo приурочено к Пасхе.


Свежие версии iPhone X выполнены в стиле яиц работы Карла Фаберже. Католическая версия пасхального iPhone X украшена миниатюрой с портретом Папы Римского Франциска, православная — миниатюрой с ликом Христа с новгородской иконы XII века «Спас нерукотворный». Также есть вариация с гербом России.


Католический iPhone X отделан белым композитным камнем с узнаваемой ажурной сеткой с двойным золотым покрытием, православный — красным композитным камнем. В основу отделки iPhone X с гербом России лёг композитный малахит.

Цена смартфонов стартует от 274 тысяч рублей.

Источник
Caviar
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