Motorola назначила анонс смартфонов Moto G6 на 19 апреля

Motorola, принадлежащая китайской Lenovo, разослала приглашения журналистам на пресс-мероприятие, которое пройдёт 19 апреля 2018 года в бразильском Сан-Паулу. Как ожидается, гвоздём программы на нём станут смартфоны серии Moto G6.





Согласно более ранним утечкам, Moto G6 получил 5,7-дюймовым дисплей с разрешением Full HD+ (2160 х 1080 пикселей), а Moto G6 Plus — диагональ 5,93 дюйма. Фронтальная камера 16-мегапиксельная, основная — двойная 12+5 Мп. Аппаратной основой Moto G6 стал процессор Qualcomm Snapdragon 450, 3 или 4 ГБ оперативной и 32 или 64 ГБ встроенной флеш-памяти. Moto G6 Plus базируется на Snapdragon 630, есть дополнительная опция с 6 ГБ оперативной памяти. Имеется сканер отпечатков пальцев.

Moto G6 Play оснащается 5,7-дюймовым дисплеем с разрешением HD+ (720 x 1440 пикселей), процессором Qualcomm Snapdragon 430, 2 или 3 ГБ оперативной и 16 или 32 ГБ встроенной флеш-памяти. Moto G6 Play получил ёмкий аккумулятор на 4000 мАч, а Moto G6 и G6 Plus — 3000 и 3200 мАч, соотвественно. Все они работают под Android 8.0 Oreo.

По предварительным данным, цена на Moto G6 составит 250 долларов, Moto G6 Play — $200, а Moto G6 Plus — 330 долларов США.