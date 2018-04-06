Смартфон Huawei P20 Lite появился в предзаказе России

Компания Huawei начала принимать предварительные заказы в России на смартфон Huawei P20 Lite. Непосредственные продажи стартуют с 14 апреля 2018 года.


Huawei P20 Lite предлагается по рекомендованной розничной цене 19 990 руб. В Европе его стоимость составляет 369 евро.


Смартфон оснащается 5,84-дюймовым дисплеем с разрешением 1080 x 2280 пикселей и соотношением 19:9 с вырезом экрана в стиле iPhone X, селфи-камерой на 16 Мп, двойной основной камерой 16+2 Мп, сканером отпечатков пальцев на задней панели.

Аппаратной основой стал восьмиядерный процессор Kirin 659, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками формата microSD объёмом до 256 ГБ. Аккумулятор обладает ёмкостью 3000 мАч.

Поддерживаются 4G VoLTE, Wi-Fi (802.11 b/g/n), Bluetooth 4.2, GPS и ГЛОНАСС, NFC, есть порт USB Type-C. Размеры составляют 148,6 x 71,2 x 7,4, а вес — 145 граммов. Смартфон работает под управлением операционной системы Android 8.0 Oreo с оболочкой EMUI 8.0.

Источник
Huawei
Теги
смартфон ANDROID Россия Huawei Huawei P20 Lite

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