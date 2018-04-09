Apple представила новую версию iPhone 8 и 8 Plus

Компания Apple представила официально новую вариацию своих смартфонов iPhone 8 и iPhone 8 Plus. Ей стала красная версия в рамках благотворительной линейки RED, традиционно выпускаемой Apple для борьбы со СПИДом.


Смартфоны получили названия iPhone iPhone 8 и iPhone 8 Plus (PRODUCT)RED Special Edition. Они не отличаются от оригиналов по основным техническим характеристикам, лишь цветовой гаммой корпуса.


iPhone 8 и iPhone 8 Plus (PRODUCT)RED Special Edition с памятью 64 ГБ и 256 ГБ станут доступны для заказа с 10 апреля и с 13 апреля в магазинах по цене от $699 в США и 56 990 рублей в России. Часть выручки, традиционно, пойдет в Глобальный фонд для борьбы со СПИДом.


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