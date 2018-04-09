Apple представит сегодня новую версию iPhone 8 и 8 Plus

Компания Apple представит сегодня, 9 апреля 2018 года, новую вариацию своих смартфонов iPhone 8 и iPhone 8 Plus. Об этом сообщил ресурс MacRumors со ссылкой на внутреннюю записку, которая распространяется среди сотрудников американского оператора Virgin Mobile.


Ей станет красная версия в рамках благотворительной линейки RED, традиционно выпускаемой Apple для борьбы со СПИДом. При этом красной версии флагманского iPhone X в записке оператора не упоминается.

Подобные смартфоны обычно получают названия iPhone (PRODUCT)RED Special Edition, не отличаются от оригиналов по основным техническим характеристикам, но стоят заметно дороже стандартных вариаций с таким же объемом встроенной памяти — примерно на 100 долларов. Часть выручки с таких продуктов Apple направляет в Глобальный фонд для борьбы со СПИДом.

Источник
MacRumors
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