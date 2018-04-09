Смартфон Huawei Honor 10 засветился на живых фото

В сети появились новые живые фотографии с готовящимся к выпуску смартфоном Huawei Honor 10, пока не представленным производителем официально.


Интересно, что они демонстрирую иной дизайн, чем более ранние утечки. Сейчас можно увидеть безрамочный дизайн с дисплеем почти во всю переднюю панель без каких-либо дополнительных элементов, тогда как ранее смартфон показывался с вырезом в стиле iPhone X и домашней кнопкой под дисплеем. На задней панели расположена двойная камера с горизонтальной ориентацией.


По предварительным данным, смартфон оснащается 5,8-дюймовым дисплеем, процессором Kirin 970, 6 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной флеш-памяти. Предусмотрена защита от воды и пыли по стандарту IP67. Смартфон работает под Android 8.1 Oreo с оболочкой EMUI 8.

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