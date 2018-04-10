Смартфон BlackBerry Athena с QWERTY-клавиатурой показался на рендерах

В сети появились рендеры готовящегося к выпуску смартфона под кодовым названием BlackBerry Athena, который пока не был представлен официально. Рендеры опубликовал профильный ресурс SlashLeaks, специализирующийся на сборе самых разнообразных утечек.





BlackBerry Athena станет наследником прошлогоднего BlackBerry KEYOne и получил форм-фактор моноблока с аппаратной QWERTY-клавиатурой под дисплеем. Также на рендерах видна двойная основная камера с горизонтальной организацией, 3,5-мм разъём для наушников на верхнем торце и порт USB Type-C на нижнем.

Согласно более ранним утечкам, смартфон базируется на процессоре Qualcomm Snapdragon 660, 6 или 8 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти.