Смартфон BlackBerry Athena с QWERTY-клавиатурой показался на рендерах

В сети появились рендеры готовящегося к выпуску смартфона под кодовым названием BlackBerry Athena, который пока не был представлен официально. Рендеры опубликовал профильный ресурс SlashLeaks, специализирующийся на сборе самых разнообразных утечек.


BlackBerry Athena станет наследником прошлогоднего BlackBerry KEYOne и получил форм-фактор моноблока с аппаратной QWERTY-клавиатурой под дисплеем. Также на рендерах видна двойная основная камера с горизонтальной организацией, 3,5-мм разъём для наушников на верхнем торце и порт USB Type-C на нижнем.

Согласно более ранним утечкам, смартфон базируется на процессоре Qualcomm Snapdragon 660, 6 или 8 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти.

Источник
SlashLeaks
Теги
смартфон ANDROID BLACKBERRY BlackBerry KeyOne

Комментарии

Материалы по теме

5 лучших смартфонов без переплаты за процессор

17 февраля 2017

5 лучших смартфонов весны 2017

9 марта 2017

LG назвала дату дебюта флагманского смартфона G7 ThinQ

10 апреля

MWC 2017: BlackBerry представила QWERTY-смартфон KeyOne

26 февраля 2017

Обзор BlackBerry KEYone: самый новый смартфон на Android с механической qwerty-клавиатурой

10 ноября 2017

Смартфон BlackBerry Motion представлен официально

9 октября 2017
Загрузка...
Из рубрикиТелефоны
Huawei назначила анонс смартфона Honor 10 на 19 апреля
Apple представит iPhone с тройной камерой в 2019 году
LG назвала дату дебюта флагманского смартфона G7 ThinQ

Обсуждаемое

Лучшие бюджетные смартфоны января 2018 года (официальная розница) 83
Лучшие недорогие смартфоны марта 2018 года (официальная розница) 70
Лучшие бюджетные смартфоны января 2018 года («серый» рынок) 60
Почему смартфоны Sony полностью изменились, а фанаты всё равно недовольны? Обзор Xperia XZ2 и XZ2 Compact 58
В чём Samsung Galaxy S9 лучший в мире, а в чём — провал и разочарование? Обзор и сравнение с конкурентами 48
Слепое сравнение. Выбор лучшей камеры в смартфонах: Apple, Sony, Samsung и Huawei 47