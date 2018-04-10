Huawei назначила анонс смартфона Honor 10 на 19 апреля

Компания Huawei опубликовала приглашение на пресс-мероприятие, посвящённое своему флагманскому смартфону линейки Honor. Анонс модели под названием Huawei Honor 10 состоится 19 апреля 2018 года.

Это заметно раньше ожидаемого по слухам запуска 15 мая. Согласно более предыдущим утечкам, Huawei Honor 10 выполнен в безрамочном дизайне с вырезом экрана в стиле iPhone X, двойной основной камерой, сканером отпечатков пальцев в домашней кнопке под дисплеем и задней панелью, выполненной в градиентном решении, напоминающим цвет Twilight у флагманских Huawei P20 и P20 Pro.

Смартфон оснащается 5,8-дюймовым дисплеем, процессором Kirin 970, 6 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной флеш-памяти. Предусмотрена поддержка от воды и пыли по стандарту IP67. Смартфон работает под Android 8.1 Oreo с оболочкой EMUI 8.

Источник
GizmoChina
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