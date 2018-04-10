Apple представит iPhone с тройной камерой в 2019 году

Компания Apple представит как минимум одну версию iPhone с тройной камерой в 2019 году. Об этом сообщила тайваньское издание Economic Daily News.

Макет iPhone X с тройной камерой
Макет iPhone X с тройной камерой

По сообщению источника, камера получит разрешение 12 Мп и сможет обеспечивать 5-кратный зум, правда, не уточняется идёт ли здесь речь об оптическом, цифровом или гибридном увеличении. iPhone 8 с одинарной камерой имеет 5-кратный цифровой зум, но у iPhone 8 Plus и iPhone X с двойными камерами предусмотрены 2-кратный оптический и 10-кратный цифровой зум.

Отметим, недавно состоялся дебют флагманского смартфона Huawei P20 Pro с тройной камерой. Основной цветной модуль получил разрешение 40 Мп, дополнительный телефото-модуль на 8 Мп обеспечит 5-кратный оптический зум, плюс предусмотрен 20-мегапиксельный чёрно-белый сенсор, выполняющий вспомогательную роль как у предыдущих поколений смартфонов Huawei с двойной камерой. Апертура модулей составляет f/1.8, f/1.6 и f/2.4.

Источник
Economic Daily News
Теги
смартфон Apple iPhone

Комментарии

Материалы по теме

40 фактов об iPhone X, и что мы об этом думаем — больше, чем обзор

21 ноября 2017

Apple анонсировала iOS 11.3 с отключением замедления iPhone

24 января

Apple извинилась за намеренное замедление старых iPhone

29 декабря 2017

Caviar запускает iPhone X с зарядкой от солнца

1 ноября 2017

Caviar запускает пасхальный iPhone X Фаберже с Папой Римским и Христом

5 апреля

Как пользоваться iPhone X: переучиваемся на 8 новых жестов

3 ноября 2017
Загрузка...
Из рубрикиТелефоны
Huawei назначила анонс смартфона Honor 10 на 19 апреля
Смартфон BlackBerry Athena с QWERTY-клавиатурой показался на рендерах
LG назвала дату дебюта флагманского смартфона G7 ThinQ

Обсуждаемое

Лучшие бюджетные смартфоны января 2018 года (официальная розница) 83
Лучшие недорогие смартфоны марта 2018 года (официальная розница) 70
Лучшие бюджетные смартфоны января 2018 года («серый» рынок) 60
Почему смартфоны Sony полностью изменились, а фанаты всё равно недовольны? Обзор Xperia XZ2 и XZ2 Compact 58
В чём Samsung Galaxy S9 лучший в мире, а в чём — провал и разочарование? Обзор и сравнение с конкурентами 48
Слепое сравнение. Выбор лучшей камеры в смартфонах: Apple, Sony, Samsung и Huawei 47