Флагманский смартфон LG G7 ThinQ показался в пяти цветах

В сети появился пресс-рендер со всеми доступными цветовыми вариантами готовящегося к выпуску смартфона LG G7, который пока не был представлен официально. Рендер опубликовал профильный ресурс AndroidHeadlines, получивший его из «надёжного» источника.


LG G7 ThinQ показан в пяти цветах — чёрном, платиново-сером, сине-зелёном и матовым сине-зелёном, а также розово-малиновом.

Согласно более ранним утечкам, смартфон оснащается 6-дюймовым дисплеем с разрешением 3120 x 1440 пикселей, соотношением сторон 19,5:9 и вырезом экрана в стиле iPhone X, 8-мегапиксельной фронтальной камерой, двойной основной камерой 16+16 Мп, сканером отпечатков пальцев на задней панели. Аппаратной основой стал топовый процессор Qualcomm Snapdragon 845, 4 или 6 ГБ оперативной и 64 или 128 ГБ встроенной флеш-памяти. Старшая версия получит 6 и 128 ГБ памяти. Аккумулятор обладает ёмкостью 3000 мАч.

Напомним, компания LG Electronic уже представила на февральской выставке MWC 2018 смартфон LG V30S ThinQ, который, фактически, представляет собой прошлогодний LG V30 с системой искусственного интеллекта ThinQ, интегрированной в самые часто используемые функции. Как ожидается, LG G7 получит возможности искусственного интеллекта LG V30S ThinQ и обновлённую аппаратную платформу. При этом стоимость LG G7 окажется выше примерно на 80 евро по сравнению с предшественником, LG G6, достигнув 700 евро.

Официальный анонс нового флагмана ожидается в конце апреля. Старт продаж на родном корейском рынке — в середине мая 2018 года.

Источник
AndroidHeadlines
Теги
смартфон ANDROID LG LG G7 LG G7 ThinQ

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