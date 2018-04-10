Смартфон ZTE Iceberg получил два выреза в стиле iPhone X

Стала известна информация о новой разработке ZTE. Китайская компания опубликовала изображение и описание концептуального смартфона ZTE Iceberg на официальном сайте престижной дизайнерской премии IF World Design Award.





Выпуск смартфона запланирован позднее 2018 года. Он получил две основные особенности. В отличие от появляющихся в изобилии безрамочников с вырезом экрана в стиле iPhone X, ZTE Iceberg получил сразу два таких выреза. Верхний, традиционно, отведён для фронтальной камеры и сенсоров, а в нижний вынесен динамик.





Второй особенностью стал стеклянный корпус, в котором передние и задняя панель соединяются «бесшовно». Смартфон получается как бы впаян в стекло. По мнению дизайнеров, внешний вид смартфона напоминает «кусок льда». Впрочем, прозрачные «ушки» в углах выглядят на рендерах довольно сомнительным решением. Также производитель отметил наличие беспроводной зарядки.