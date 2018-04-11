Google прекратила продажи Pixel и Pixel XL

Компания Google прекратила продажи своих оригинальных смартфонов Pixel и Pixel XL. Они пропали из ассортимента онлайн-магазина Google Store.


Напомним, смартфоны Pixel и Pixel XL пришли на смену линейке Nexus. Их дебют состоялся в октябре 2016 года. Таким образом, они продавались полтора года. Сейчас Google Store из смартфонов предлагаются только Pixel 2 и Pixel XL 2, дебютировавшие в прошлом году.

Google обещала для Pixel и Pixel XL выпускать программные обновление в течение двух лет. Это значит, что грядущее крупное обновление Android P станет для них последним.

Источник
Google Store
Теги
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