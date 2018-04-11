iOS 11.3 ломает «нелегально» отремонтированные дисплеи iPhone 8

Пользователи некоторых iPhone 8 начали жаловаться на проблемы с сенсорным экраном, появившиеся после обновления до iOS 11.3. Об этом рассказало издание Motherboard.


Речь идёт об устройствах, которым заменили экран на дисплей от стороннего производителя в сервисном центре, неавторизованном Apple. После обновления до iOS 11.3 такие отремонтированные iPhone 8 внезапно перестают откликаться на нажатия, хотя до апдейта работали корректно.


Apple выпустила обновление iOS 11.3 в конце марта. Как утверждают специалисты Motherboard после проведённой проверки, данный апдейт, действительно, «убивает» сенсорную функциональность у «нелегально» отремонтированных iPhone 8.

Это уже не первый раз, когда Apple создает сложности тем, кто осмелился отдать свой iPhone не в официальный сервис. В прошлом году схожая проблема появилась у iPhone 7 с очередным программным апдейтом, тогда Apple исправила её через неделю с новым обновлением. В 2016 году из-за «ошибки 53» пострадали пользователи с отремонтированной «на стороне» домашней кнопкой с Touch ID и операционной системой iOS 9. Проблема также была решена последующим апдейтом.

Источник
Motherboard
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смартфон Apple IOS iPhone фейспалм iPhone 8 iOS 11.3

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