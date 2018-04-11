ZTE выпускает безрамочный смартфон Blade V9 в России

Компания ZTE объявила о начале продаж в России смартфона Blade V9. Он выполнен в модном сейчас безрамочном дизайне с экраном почти во всю переднюю панель и обладает двойной камерой.


С 12 апреля в продаже появится модель, оснащенная 3 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной памяти. Ее рекомендованная розничная цена составит 14 990 рублей. Позже, в конце месяца, можно будет приобрести и другую модификацию ZTE Blade V9 с 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной. Она будет стоить 16 990 рублей.


Смартфон получил стеклянную заднюю панель и поддерживает распознавание пользователя по лицу. ZTE Blade V9 оснащается 5,7-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением Full HD+ (2160 х 1080 пикселей), сканером отпечатков пальцев на задней панели, двойной основной камерой 16+5 Мп и 13-мегапиксельной фронтальной камерой. Аппаратной основой стал процессор Qualcomm Snapdragon 450, 2, 3 или 4 ГБ оперативной и 32 или 64 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками памяти формата microSD объёмом до 128 ГБ. Аккумулятор обладает ёмкостью 3200 мАч.

Работа производится под управлением операционной системы Android 8.0 Oreo. Поддерживаются две SIM-карты, LTE, Wi-Fi (802.11 b/g/n), Bluetooth 4.2, NFC, FM-радио, GPS. Размеры составляют 151,4 x 70,6 x 7,5 мм, а вес — 140 граммов.

Источник
ZTE
Теги
смартфон ANDROID Россия ZTE ZTE Blade V9

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