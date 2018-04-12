Рассекречен смартфон LG V35 ThinQ

В сети появились подробности о готовящемся к выпуску смартфоне LG V35 ThinQ, который пока не был представлен официально. Ими поделился профильный ресурс AndroidHeadlines со ссылкой на «достоверный» источник и внутреннюю документацию LG.

LG V30S ThinQ
LG V30S ThinQ

Напомним, компания LG Electronics уже представила на февральской выставке MWC 2018 смартфон LG V30S ThinQ, который, фактически, представляет собой прошлогодний LG V30 с системой искусственного интеллекта ThinQ, интегрированной в самые часто используемые функции. Как ожидается, LG V35 получит возможности искусственного интеллекта ThinQ и обновлённую аппаратную платформу.

LG V35 ThinQ оснащается 6-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением QHD+ и соотношением сторон 18:9, как у V30S. При этом селфи-камера стала широкоформатной 13-мегапиксельной с апертурой f/1.9. Основная двойная камера сочетает два 16 Мп сенсора. Также обещан Hi-Fi-чип Quad DAC (четверной ЦАП, цифро-аналоговый преобразователь).

Источник
AndroidHeadlines
Теги
смартфон ANDROID LG LG V30S ThinQ

Комментарии

Материалы по теме

5 лучших смартфонов для селфи

14 июля 2017

5 отличных смартфонов, которые резко подешевели

17 июля 2017

7 лучших смартфонов 2017 года

5 января

LG V30 представлен официально

31 августа 2017

LG выпускает антикомариный смартфон K7i

28 сентября 2017

LG добавила флагманскому смартфону V30S искусственный интеллект

25 февраля
Загрузка...
Из рубрикиТелефоны
Платежная система «Мир» запустит конкурента Apple и Google Pay
Huawei представила доступный безрамочный Y6 (2018)
Китайцы показали Samsung Galaxy S9 с двойной камерой

Обсуждаемое

Лучшие бюджетные смартфоны января 2018 года (официальная розница) 83
Лучшие недорогие смартфоны марта 2018 года (официальная розница) 70
Лучшие бюджетные смартфоны января 2018 года («серый» рынок) 60
Почему смартфоны Sony полностью изменились, а фанаты всё равно недовольны? Обзор Xperia XZ2 и XZ2 Compact 58
В чём Samsung Galaxy S9 лучший в мире, а в чём — провал и разочарование? Обзор и сравнение с конкурентами 51
Слепое сравнение. Выбор лучшей камеры в смартфонах: Apple, Sony, Samsung и Huawei 47