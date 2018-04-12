Рассекречен смартфон LG V35 ThinQ

В сети появились подробности о готовящемся к выпуску смартфоне LG V35 ThinQ, который пока не был представлен официально. Ими поделился профильный ресурс AndroidHeadlines со ссылкой на «достоверный» источник и внутреннюю документацию LG.



LG V30S ThinQ

Напомним, компания LG Electronics уже представила на февральской выставке MWC 2018 смартфон LG V30S ThinQ, который, фактически, представляет собой прошлогодний LG V30 с системой искусственного интеллекта ThinQ, интегрированной в самые часто используемые функции. Как ожидается, LG V35 получит возможности искусственного интеллекта ThinQ и обновлённую аппаратную платформу.

LG V35 ThinQ оснащается 6-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением QHD+ и соотношением сторон 18:9, как у V30S. При этом селфи-камера стала широкоформатной 13-мегапиксельной с апертурой f/1.9. Основная двойная камера сочетает два 16 Мп сенсора. Также обещан Hi-Fi-чип Quad DAC (четверной ЦАП, цифро-аналоговый преобразователь).