Смартфон Nokia 3 начал обновляться до Android 8.0 Oreo

Компания HMD Global начала распространять обновление прошивки на базе свежей операционной системы Android 8.0 Oreo для смартфона Nokia 3. Об этом сообщил Юхо Сарвикас (Juho Sarvikas‏), главный менеджер по продукту HMD Global, в своем аккаунте в Twitter.





Смартфон Nokia 3 дебютировал год назад с операционной системой Android Nougat на борту. Финальная версия Android 8.0 Oreo вышла для смартфона спустя полтора месяца бета-тестирования.

Ранее HMD пообещала, что все её смартфоны получат апдейты до Android O и Android P. С релизом для Nokia 3 в современной линейке Nokia остался только один необновлённый смартфон — Nokia 2.