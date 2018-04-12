Китайцы показали Samsung Galaxy S9 с двойной камерой

На сайте китайского центра по сертификации телекоммуникационного оборудования TENAA был замечен новый смартфон Samsung с модельным номером SM-G8850, пока не представленный официально.

По своим размерам и основным параметрам он схож с флагманским Galaxy S9, но при этом получил двойную камеру как его старший брат Galaxy S9+. Смартфон уже начали упоминать под условным названием Galaxy S9+ mini.

Напомним, флагманы 2018 года отличаются не только размером дисплея, как это было у прошлогодних Galaxy S8 и S8+. Старшая модель Samsung Galaxy S9+ получила 6 ГБ оперативной памяти, а обычный Galaxy S9 — только 4 ГБ. Также Galaxy S9+ стал обладателем двойной основной камеры 12+12 Мп, а Galaxy S9 — одинарной на 12 Мп. Аккумуляторы Galaxy S9 и Galaxy S9+ имеют объём 3000 и 3500 мАч, соотвественно.

Так вот, у Samsung SM-G8850 имеется 5,8-дюймовый AMOLED-экран как у Galaxy S9, но без изогнутых краёв, процессор Qualcomm Snapdragon 845, версии с 4 и 6 ГБ оперативной памяти, аккумулятор на 3000 мАч, а также двойная основная камера на 12 Мп. При этом камера размешена не по центру, а в левом верхнем углу, как у iPhone X. В результате, сканер отпечатков пальцев оказался дальше от модуля камеру, что снижает риск запачкать объективы.