Безрамочные смартфоны Sony Xperia XZ2 и Xperia XZ2 Compact вышли в России

Компания Sony Mobile Communications объявила о начале продаж в России на мощный флагманский смартфон Sony Xperia XZ2 и его компактную вариацию Xperia XZ2 Compact (обзор).

Sony Xperia XZ2 и Xperia XZ2 Compact
Sony Xperia XZ2 и Xperia XZ2 Compact

Модели дебютировали на недавней выставке MWC 2018, которая прошла в Барселоне с 26 февраля по 1 марта. Рекомендованная розничная цена на Sony Xperia XZ2 составила 59 990 рублей, а на Xperia XZ2 Compact — 49 990 рублей. Купившие XZ2 или XZ2 Compact с 12 апреля по 30 мая получат дополнительную расширенную гарантию на дисплей, которая дает возможность заменить его при повреждении в течение одного года со дня покупки аппарата.

Sony Xperia XZ2
Sony Xperia XZ2

Оба смартфона получили модный сейчас безрамочный дизайн со сканером отпечатков пальцев на задней панели. Корпус включает алюминиевую рамку и стеклянные панели Gorilla Glass 5.

Sony Xperia XZ2 Sony Xperia XZ2 Sony Xperia XZ2 Sony Xperia XZ2

Модель Sony Xperia XZ2 оснащается 5,7-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей) и соотношением сторон 18:9, основной камерой с сенсором Sony IMX400 на 19 Мп, 5-мегапиксельной фронтальной камерой. Камера Motion Eye способна записывать видео в формате 4K HDR, а также снимать в режиме Сверх замедленной съёмки (Super slow motion) со скоростью 960 кадров в секунду в разрешении Full HD.

Sony Xperia XZ2 Compact
Sony Xperia XZ2 Compact

Аппаратной основой стал новейший процессор Qualcomm Snapdragon 845, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками microSD объёмом до 400 ГБ. Аккумулятор обладает ёмкостью 3180 мАч с возможностью быстрой зарядки и беспроводной зарядки стандарта QI. Смартфон работает под операционной системой Android 8.0 Oreo.

Sony Xperia XZ2 Compact Sony Xperia XZ2 Compact Sony Xperia XZ2 Compact Sony Xperia XZ2 Compact

Поддерживаются две SIM-карты, VoLTE и LTE Cat.18, Wi-Fi (802.11ac), Bluetooth 5.0, GPS+ГЛОНАСС, NFC, есть порт USB 3.1 Type-C. Также есть стереодинамики, но нет 3,5-мм разъёма для наушников, защита от воды и пыли уровня IP65/68. Размеры составляют 153 x 72 x 11,1 мм, вес — 198 граммов.

Sony Xperia XZ2 Compact отличается задней панелью из поликарбоната, диагональю дисплея 5 дюймов, аккумулятором на 2870 мАч без встроенной беспроводной зарядки, LTE Cat.15. Размеры составляют 135 x 65 x 12,1 мм, вес — 168 граммов.

Отдельно производитель отмечает приложение 3D Creator. С его помощью можно создавать 3D-модели объектов или лиц друзей с основной камеры, а также 3D-селфи с помощью фронтальной.

Источник
Sony Mobile
Теги
смартфон ANDROID Россия SONY Sony Xperia XZ2 Sony Xperia XZ2 Compact

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