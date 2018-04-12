Vivo представила бюджетный безрамочный смартфон Y71

Без особого шума компания Vivo представила в Индии смартфон Vivo Y71. Это недорогая модель в модном сейчас безрамочном дизайне.


Смартфон оснащается 5,99-дюймовым дисплеем с разрешением HD+ (720 x 1440 пикселей) и соотношением сторон 18:9, камерами на 13 и 5 Мп. Аппаратной основой стал процессор Qualcomm Snapdragon 450, 3 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками формата microSD объёмом до 128 ГБ. Аккумулятор обладает ёмкостью 3360 мАч.

Поддерживаются две SIM-карты, 4G LTE, Wi-Fi (802.11 b/g/n), Bluetooth 4.1 и GPS. Смартфон работает под управлением операционной системы Android 8.1 Oreo с оболочкой Funtouch OS. Размеры составляют 155,87 х 75,74 х 7,8 мм, а вес — 150 граммов.

Смартфон Vivo Y71 предлагается по цене 169 долларов США.

Источник
Vivo
Теги
смартфон ANDROID Vivo Vivo Y71

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