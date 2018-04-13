Xiaomi представила игровой смартфон Black Shark со съёмным геймпадом-джойстиком

Как и ожидалось, компания Xiaomi представила сегодня в Китае игровой смартфон под названием Black Shark. Он получил брутальный дизайн, мощную начинку и съёмный геймпад с джойстиком.


Xiaomi Black Shark оснащается 5,99-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+ (2160 х 1080 пикселей), сканером отпечатков пальцев в домашней кнопке, 20-мегапиксельной фронтальной камерой и двойной основной камерой на 12+20 Мп.


Аппаратной основой стал топовый процессор Qualcomm Snapdragon 845, 6 или 8 ГБ оперативной и 64 или 128 ГБ встроенной флеш-памяти. Аккумулятор обладает ёмкостью 4000 мАч с технологией быстрой зарядки Quick Charge 3.0. Поддерживаются две SIM-карты, 4G VoLTE, Wi-Fi (802.11ac), Bluetooth 5, GPS и ГЛОНАСС, есть порт USB Type-C. Смартфон работает под операционной системой Android 8.1 Oreo. Размеры составляют 161,6 х 75,4 х 9,25 мм, а вес — 190 граммов.

Предусмотрена специальная кнопка Shark для быстрого перехода в игровой режим. Геймпад Shark Gamepad подсоединяется к смартфону с одной стороны. Он включает джойстик, триггер, аккумулятор на 340 мАч, что позволяет играть 30 часов без подзарядки. Он может использоваться и с другими смартфонами с поддержкой Bluetooth 4.0 и на базе ОС Android 4.4 KitKat и выше.

Смартфон Xiaomi Black Shark предлагается за 477 долларов за версию 6+64 ГБ и 557 долларов за версию 8+128 ГБ. Shark Gamepad обойдётся в 29 долларов. Продажи стартуют 20 апреля 2018 года.

Источник
Xiaomi
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