Xiaomi назначила анонс смартфона Mi 6X на 25 апреля

Компания Xiaomi разослала журналистам приглашения на пресс-мероприятие, которое пройдёт 25 апреля 2018 года в Университете Уханя, альма-матер Лэй Цзюнь (Lei Jun), главы компании.


Как ожидается, гвоздём программы станет новый безрамочный смартфон Xiaomi Mi 6X с дисплеем почти во всю переднюю панель и соотношением сторон 18:9. На международном рынке смартфон выйдет как Xiaomi Mi A2. Это наследник прошлогоднего Mi A1, ставшего первым смартфоном Xiaomi со стоковым Android на борту.

По предварительным данным, Xiaomi Mi 6X оснащается дисплеем диагональю 5,99 дюйма с разрешением Full HD+ (2160 х 1080 пикселей), сканером отпечатков пальцев на задней панели, 20-мегапиксельной селфи-камерой и двойной основной камерой 20+8 Мп. В его основу должен лечь восьмияденый процессор Qualcomm Snapdragon 626 с частотой 2,2 ГГц и графикой Adreno 506, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками microSD ёмкостью до 128 ГБ. Аккумулятор обладает ёмкостью 2910 мАч.

Смартфон работает под управлением Android 8.1 Oreo. Толщина составляет 7,3 мм, а вес — 165 граммов. Он будет предлагаться в чёрном, розово-золотистом, золотистом, белом, синем, красном, розовом, сером и серебристом цветовых вариантах.

Источник
weibo
Теги
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