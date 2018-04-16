Американцы показали золотой iPhone X

Федеральная комиссия по связи США (FCC) сертифицировала новую версию флагманского смартфона Apple, пока не представленную производителем официально. Среди прочей документации на сайте FCC имеются живые фотографии iPhone X в золотистом цветовом исполнении.





На данный момент iPhone X предлагается в серебристом и тёмно-сером цветовых исполнениях. Относительно засветившегося на FCC золотого варианта мнения расходятся.





По одной версии, такая расцветка как раз готовится Apple к выпуску. По другой — это отмененная вариация iPhone X, которая так и не поступит в продажу. В пользу последней говорит дата оригинальной подачи заявления на сертификацию FCC — в сентябре прошлого года, одновременно с двумя другими вариациями iPhone X.