Американцы показали золотой iPhone X

Федеральная комиссия по связи США (FCC) сертифицировала новую версию флагманского смартфона Apple, пока не представленную производителем официально. Среди прочей документации на сайте FCC имеются живые фотографии iPhone X в золотистом цветовом исполнении.


На данный момент iPhone X предлагается в серебристом и тёмно-сером цветовых исполнениях. Относительно засветившегося на FCC золотого варианта мнения расходятся.


По одной версии, такая расцветка как раз готовится Apple к выпуску. По другой — это отмененная вариация iPhone X, которая так и не поступит в продажу. В пользу последней говорит дата оригинальной подачи заявления на сертификацию FCC — в сентябре прошлого года, одновременно с двумя другими вариациями iPhone X.

Источник
MacRumors
Теги
смартфон Apple iPhone iPhone X FCC

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