Смартфоны Moto E5 показались на качественных рендерах

В сети появились качественные рендеры готовящихся к выпуску смартфонов серии Moto E5, пока не представленных официально. Изображения опубликовал индийский пользователь Ишан Агарвал (Ishan Agarwal) в Twitter.

Рендеры показывают безрамочные смартфоны со сканером отпечатков пальцев на задней панели. При этом у Moto E5 основная камера однозначно одинарная, а относительно Moto E5 Plus ведутся споры. По одной из версия, камера только похожа на двойную, но всё же ей не является.

Согласно более ранним утечкам, Moto E5 Plus станет старшей моделью в серии Moto E5. Moto E5 Plus получит 5,8-дюймовым дисплей с соотношением сторон 18:9 и разрешением HD+ (720 x 1440 пикселей), камеры 16 Мп с f1.75 и 8 Мп с f2.0, аккумулятор на 5000 мАч, 3 ГБ оперативной и 32 или 64 ГБ встроенной флеш-памяти, NFC и компас. В основе модели для Северной Америки лежит Qualcomm Snapdragon 430, а для остальных регионов — MediaTek MT675x.

Официальный дебют смартфонов серии Moto E5 ожидается во втором квартале 2018 года.