Смартфоны OnePlus 5 и 5T начали обновлять до Android 8.1 Oreo

Компания OnePlus начала распространение обновления прошивки OxygenOS 5.1.0 со свежей версией операционной системы Android 8.1 Oreo для дебютировавшего летом 2017 года смартфона OnePlus 5 и OnePlus 5T, вышедшего осенью 2017 года.


До Android 8.0 Oreo смартфоны обновились в декабре и январе, соотвественно. Прошивка OxygenOS 5.1.0 базируется на Android 8.1 Oreo и приносит все обычные новшества ОС, оптимизации в игровом режиме и лаунчере, а также апрельское обновление безопасности Android.

Источник
OnePlus
Теги
смартфон ANDROID OnePlus OnePlus 5 OnePlus 5T Android 8.1 Oreo

Комментарии

Материалы по теме

OnePlus 3 и 3T начали обновляться до Android 8.0 Oreo

20 ноября 2017

OnePlus 5 представлен официально

20 июня 2017

Безрамочный OnePlus 5T поступил в продажу

21 ноября 2017

Безрамочный Oneplus 5T представлен официально

16 ноября 2017

Объявлена российская цена OnePlus 5

9 августа 2017

Открытые продажи OnePlus 5 стартовали

27 июня 2017
Загрузка...
Из рубрикиТелефоны
Смартфоны Moto E5 показались на качественных рендерах
HMD назначила дебют Nokia X на 27 апреля
Китайцы рассекретили характеристики смартфона Huawei Honor 10

Обсуждаемое

Лучшие бюджетные смартфоны января 2018 года (официальная розница) 83
Лучшие недорогие смартфоны марта 2018 года (официальная розница) 81
Лучшие бюджетные смартфоны января 2018 года («серый» рынок) 60
Почему смартфоны Sony полностью изменились, а фанаты всё равно недовольны? Обзор Xperia XZ2 и XZ2 Compact 58
В чём Samsung Galaxy S9 лучший в мире, а в чём — провал и разочарование? Обзор и сравнение с конкурентами 52
Слепое сравнение. Выбор лучшей камеры в смартфонах: Apple, Sony, Samsung и Huawei 47