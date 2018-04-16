Смартфоны OnePlus 5 и 5T начали обновлять до Android 8.1 Oreo

Компания OnePlus начала распространение обновления прошивки OxygenOS 5.1.0 со свежей версией операционной системы Android 8.1 Oreo для дебютировавшего летом 2017 года смартфона OnePlus 5 и OnePlus 5T, вышедшего осенью 2017 года.





До Android 8.0 Oreo смартфоны обновились в декабре и январе, соотвественно. Прошивка OxygenOS 5.1.0 базируется на Android 8.1 Oreo и приносит все обычные новшества ОС, оптимизации в игровом режиме и лаунчере, а также апрельское обновление безопасности Android.