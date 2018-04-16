Sony представила флагманский смартфон Xperia XZ2 Premium

Компания Sony Mobile Communications представила премиальную модель в серии Xperia XZ2. Изначально Sony Xperia XZ2 и Xperia XZ2 Compact дебютировали на выставке MWC 2018 в феврале, а теперь к ним присоединился Xperia XZ2 Premium.


Смартфон унаследовал 4K (2160 x 3840) HDR-экран от предшественника, хотя он получил диагональ 5,8 дюйма вместо 5,5 и стал на 30% ярче. В качестве главной его изюминки производитель преподносит фотовозможности. Xperia XZ2 Premium получил двойную основную камеру с улучшенной съёмкой в условиях недостаточной освещённости. Она сочетает монохромный 12-мегапиксельный 1/2,3-дюймовый сенсор и 19-мегапиксельный 1/2,3-дюймовый цветной сенсор с впечатляющей светочувствительностью до 51200 ISO. Селфи-камера тоже оптимизирована для съёмки при плохом освещении, она базируется на 13-мегапиксельном 1/3,06-дюймовом сенсоре.


Cмартфон получил модный сейчас безрамочный дизайн со сканером отпечатков пальцев на задней панели. Корпус включает алюминиевую рамку и стеклянные панели Gorilla Glass 5.


Аппаратной основой стал новейший процессор Qualcomm Snapdragon 845, 6 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками microSD объёмом до 400 ГБ. Аккумулятор обладает ёмкостью 3540 мАч с возможностью быстрой зарядки и беспроводной зарядки стандарта QI. Смартфон работает под операционной системой Android 8.0 Oreo.

Поддерживаются две SIM-карты, LTE Cat.18, Wi-Fi (802.11ac), Bluetooth 5.0, GPS+ГЛОНАСС, NFC, есть порт USB 3.1 Type-C. Также есть стереодинамики, но нет 3,5-мм разъёма для наушников, защита от воды и пыли уровня IP65/68. Размеры составляют 158 x 80 x 11,9 мм, вес — 236 граммов.

Смартфон Sony Xperia XZ2 Premium поступит в продажу летом 2018 года. Рекомендованная производителем розничная цена пока не объявлена.

Источник
Sony Mobile
Теги
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