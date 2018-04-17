Смартфон Huawei Honor 10 показался на качественных рендерах

В сети появились качественные пресс-рендеры и новые подробности о готовящемся к выпуску смартфоне Huawei Honor 10, пока не представленном производителем официально. Информацией и изображениями поделился Роланд Квандт (Roland Quandt‏), редактор известного регулярными утечками немецкого ресурса WinFuture.


По данным источника, Huawei Honor 10 выйдет в чёрном, бирюзовом и градиентном решении, напоминающим цвет Twilight у флагманских Huawei P20 и P20 Pro. Смартфон получил безрамочный дизайн с вырезом экрана в стиле iPhone X, двойную основную камеру, сканер отпечатков пальцев в домашней кнопке под дисплеем. Задняя панель выполнена из стекла, а рамка алюминиевая. Толщина смартфона составляет 7,7 мм, а вес — 153 грамма.


Honor 10 оснащается 5,84-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением Full HD+ (2280 х 1080 пикселей), двойной основной камерой 20+24 Мп, фронтальной камерой на 24 Мп. Предусмотрены функции на базе искусственного интеллекта.


Аппаратной основой стал восьмиядерный процессор Kirin 970, 4 или 6 ГБ оперативной и 64 или 128 ГБ встроенной флеш-памяти. При этом слота для карт памяти microSD не предусмотрено. Аккумулятор обладает ёмкостью 3320мАч. Поддерживаются две SIM -карты, 4G VoLTE, Wi-Fi (802.11ac), Bluetooth 4.2 LE, GPS, NFC, есть порт USB Type-C и стереодинамики. Смартфон работает под Android 8.1 Oreo с оболочкой EMUI 8.1.

По предварительным данным, Honor 10 4+64 ГБ обойдётся в 398 долларов, 6+64 ГБ — в 461 доллар, а 6+128 ГБ — в 541 доллар США.

Официальный дебют Huawei Honor 10 ожидается на пресс-мероприятии 19 апреля 2018 года.

Источник
Winfuture.de
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