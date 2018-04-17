Безрамочный Huawei Honor 7A Pro оценили дешевле 9 тысяч рублей

Компания Huawei представила сегодня в России смартфон Honor 7A Pro. Это недорогая модель с безрамочным дизайном, сканером отпечатков пальцев и функцией разблокировки смартфона по лицу пользователя.


Huawei Honor 7A Pro оснащается 5,7-дюймовым дисплеем с разрешением HD+ (720 x 1440 пикселей) и соотношением сторон 18:9, основной камерой на 13 Мп, 8-мегапиксельной фронтальной камерой. Аппаратной основой стал восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 430, 2 ГБ оперативной и 16 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками формата microSD объёмом до 256 ГБ. Аккумулятор обладает ёмкостью 3000 мАч.


Поддерживаются две SIM-карты, 4G LTE, Wi-Fi (802.11 b/g/n), Bluetooth 4.2, GPS+ГЛОНАСС. Размеры составляют 152,4 х 73 х 7,8 мм, а вес — 155 граммов. Смартфон работает под Android 8.0 Oreo и EMUI 8.0.


Смартфон Huawei Honor 7A Pro выпускается в корпусах черного, голубого и золотистого цветов. Продажа модели начнется 26 апреля 2018 года по рекомендованной розничной цене 8990 рублей.

Источник
Huawei
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