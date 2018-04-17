Смартфон Xiaomi Mi 6X показался в пяти цветах

На просторах Weibo, китайского аналога Twitter, обнаружились качественные рендеры готовящегося к выпуску смартфона Xiaomi Mi 6X, пока не представленного производителем официально.





Как ожидается, на международном рынке смартфон выйдет как Xiaomi Mi A2. Это наследник прошлогоднего Mi A1, ставшего первым смартфоном Xiaomi со стоковым Android на борту.

На рендерах смартфон показан в пяти цветах — красном, розовом, золотистом, голубом и чёрном. Он выполнен в безрамочном дизайне с дисплеем почти во всю переднюю панель и соотношением сторон 18:9, двойной основной камерой с вертикальной ориентацией и сканером отпечатков пальцев на задней панели.

По предварительным данным, Xiaomi Mi 6X оснащается дисплеем диагональю 5,99 дюйма с разрешением Full HD+ (2160 х 1080 пикселей), сканером отпечатков пальцев на задней панели, 20-мегапиксельной селфи-камерой и двойной основной камерой 20+8 Мп. В его основу должен лечь восьмияденый процессор Qualcomm Snapdragon 626 с частотой 2,2 ГГц и графикой Adreno 506, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками microSD ёмкостью до 128 ГБ. Аккумулятор обладает ёмкостью 2910 мАч. Смартфон работает под управлением Android 8.1 Oreo. Толщина составляет 7,3 мм, а вес — 165 граммов.

Официальный дебют Xiaomi Mi 6X ожидается 25 апреля 2018 года.