Смартфон Xiaomi Mi 6X показался в пяти цветах

На просторах Weibo, китайского аналога Twitter, обнаружились качественные рендеры готовящегося к выпуску смартфона Xiaomi Mi 6X, пока не представленного производителем официально.


Как ожидается, на международном рынке смартфон выйдет как Xiaomi Mi A2. Это наследник прошлогоднего Mi A1, ставшего первым смартфоном Xiaomi со стоковым Android на борту.

На рендерах смартфон показан в пяти цветах — красном, розовом, золотистом, голубом и чёрном. Он выполнен в безрамочном дизайне с дисплеем почти во всю переднюю панель и соотношением сторон 18:9, двойной основной камерой с вертикальной ориентацией и сканером отпечатков пальцев на задней панели.


По предварительным данным, Xiaomi Mi 6X оснащается дисплеем диагональю 5,99 дюйма с разрешением Full HD+ (2160 х 1080 пикселей), сканером отпечатков пальцев на задней панели, 20-мегапиксельной селфи-камерой и двойной основной камерой 20+8 Мп. В его основу должен лечь восьмияденый процессор Qualcomm Snapdragon 626 с частотой 2,2 ГГц и графикой Adreno 506, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками microSD ёмкостью до 128 ГБ. Аккумулятор обладает ёмкостью 2910 мАч. Смартфон работает под управлением Android 8.1 Oreo. Толщина составляет 7,3 мм, а вес — 165 граммов.

Официальный дебют Xiaomi Mi 6X ожидается 25 апреля 2018 года.

Источник
Weibo
Теги
смартфон ANDROID Xiaomi Xiaomi Mi 6X Xiaomi Mi A2

Комментарии

Материалы по теме

7 лучших смартфонов 2017 года

5 января

Xiaomi показала Redmi 5 и Redmi 5 Plus до анонса

4 декабря 2017

Xiaomi представила игровой смартфон Black Shark со съёмным геймпадом-джойстиком

13 апреля

Безрамочные Xiaomi Redmi 5 и Redmi 5 Plus представлены официально

7 декабря 2017

Безрамочный смартфон Xiaomi Redmi Note 5 Pro с двойной камерой представлен официально

14 февраля

В России стартовали продажи Xiaomi Redmi Note 5A Prime

21 ноября 2017
Загрузка...
Из рубрикиТелефоны
Флагманский LG G7 ThinQ показался на рендере
Смартфон Huawei Honor 10 показался на качественных рендерах
Безрамочный Huawei Honor 7A Pro оценили дешевле 9 тысяч рублей

Обсуждаемое

Лучшие бюджетные смартфоны января 2018 года (официальная розница) 83
Лучшие недорогие смартфоны марта 2018 года (официальная розница) 82
Лучшие бюджетные смартфоны января 2018 года («серый» рынок) 64
Почему смартфоны Sony полностью изменились, а фанаты всё равно недовольны? Обзор Xperia XZ2 и XZ2 Compact 58
В чём Samsung Galaxy S9 лучший в мире, а в чём — провал и разочарование? Обзор и сравнение с конкурентами 52
Слепое сравнение. Выбор лучшей камеры в смартфонах: Apple, Sony, Samsung и Huawei 47