Смартфон ASUS ZenFone Pro (M1) получит аккумулятор на 5000 мАч и чистый Android Oreo

В сети появились подробности о готовящемся к выпуску смартфоне ASUS ZenFone Pro (M1), пока не представленном производителем официально.

ASUS ZenFone Max (M1)
ASUS ZenFone Max (M1)

По предварительной информации, смартфон получит ёмкий аккумулятор на 5000 мАч, что при использовании чипсета Qualcomm Snapdragon 636 обеспечит продолжительное время автономной работы.

ASUS ZenFone Pro (M1) оснащается 6-дюймовым дисплеем с соотношением сторон 18:9, сканером отпечатков пальцев, основной камерой 16 Мп, фронтальной камерой на 16 Мп. Смартфон можно будет разблокировать по лицу пользователя. Объём оперативной памяти составит 4 или 6 ГБ, встроенной флеш-памяти — 32 или 64 ГБ. Предусмотрено три слота — два под SIM-карты и один под карты памяти microSD. Также отмечается чистый Android Oreo, без фирменных надстоек.

Официальный дебют ASUS ZenFone Pro (M1) ожидается 23 апреля 2018 года.

Источник
Asus-Zenfone.com
Теги
смартфон ANDROID ASUS

Комментарии

Материалы по теме

5 лучших смартфонов без переплаты за процессор

17 февраля 2017

5 лучших смартфонов весны 2017

9 марта 2017

5 лучших смартфонов, которые запрещено ввозить в Россию

30 мая 2017

5 отличных смартфонов, которые резко подешевели

17 июля 2017

7 лучших смартфонов 2017 года

5 января

8 лучших смартфонов с большим экраном

19 июля 2017
Загрузка...
Из рубрикиТелефоны
Смартфон Samsung Galaxy A5 (2017) начал обновляться до Android 8.0 Oreo
Смартфоны LG G7 и Q7 сертифицированы для России
ZTE может потерять лицензию на Android

Обсуждаемое

Лучшие недорогие смартфоны марта 2018 года (официальная розница) 85
Лучшие бюджетные смартфоны января 2018 года (официальная розница) 83
Лучшие бюджетные смартфоны января 2018 года («серый» рынок) 64
Почему смартфоны Sony полностью изменились, а фанаты всё равно недовольны? Обзор Xperia XZ2 и XZ2 Compact 58
В чём Samsung Galaxy S9 лучший в мире, а в чём — провал и разочарование? Обзор и сравнение с конкурентами 52
Слепое сравнение. Выбор лучшей камеры в смартфонах: Apple, Sony, Samsung и Huawei 47