Caviar запускает Царь-телефон с кнопками по цене нескольких iPhone X

Российский производитель люксовых смартфонов Caviar, известный своими экстравагантными версиями iPhone, представила коллекцию кнопочных телефонов. Коллекция Caviar Tsar продвигается как телефоны для тех, кто устал от смартфонов и скучает по Vertu.

Коллекция включает две разновидности дизайна. Серия Caviar Tsar отличается вытянутой, шестиугольной формой с отсылками к очертанию государственного меча Российской империи, который сейчас находится в Государственной Оружейной палате. Она представлена в двух версиях — Caviar Tsar Gold с отделкой из золота и кожи и в титановом Caviar Tsar Titanium. Корпус выполнен из стали или титана в зависимости от модели, экран покрыт сапфировым стеклом.

Второй вариант дизайна — Caviar Tsar Heritage с отсылкой к классике Vertu. Две модели различаются между собой материалом, использованным в качестве основы отделки. У модели Caviar Tsar Heritage Red - это красный композитный камень с гравировками, а у Caviar Tsar Heritage Gold - это золотое покрытие.

Относительно технических характеристик производитель уточняет лишь, что техническое обеспечение отвечает всем современным требованиям к телефонам подобного класса.

Титановый Caviar Tsar Titanium самый «бюджетный» в серии, он обойдётся в 149 тысяч рублей. Caviar Tsar Gold стоит 199 тысяч рублей, Caviar Tsar Heritage Gold — 249 тысяч рублей, а Caviar Tsar Heritage Red — 299 тысяч рублей. Для сравнения, цена на флагманский iPhone X в онлайн-магазине Apple стартует от 79 990 рублей.

Источник
Caviar
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