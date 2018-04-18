Рассекречены характеристики бюджетного смартфона Xiaomi Redmi S2

В сети появились подробности о готовящемся к выпуску бюджетном смартфоне Xiaomi Redmi S2, пока не представленном производителем официально. Подробности были взяты из файлов прошивки, полученных пользователем FunkyHuawei сообщества мобильных разработчиков XDA Developers.


Смартфон получит модный сейчас безрамочный дизайн с двойной основной камерой, а также функцию разблокировки по лицу.

Xiaomi Redmi S2 оснащён LCD-экраном неизвестной диагонали с соотношением сторон 18:9 и разрешением HD+ (720 x 1440 пикселей), двойной основной камерой 12+5 Мп, фронтальной камерой на 5 Мп. Аппаратной основой стал Qualcomm Snapdragon 625, 16 ГБ встроеной флеш-памяти с возможностью расширения карточками формата microSD. Объём оперативной памяти не уточняется, вероятно будет несколько опций от 2 ГБ. Аккумулятор обладает ёмкостью 3080 мАч. Смартфон работает под управлением операционной системы Android 8.1 Oreo.

В первую очередь выход Xiaomi Redmi S2 ожидается в Индии и Китае.

Источник
XDA Developers
Теги
смартфон ANDROID Xiaomi

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