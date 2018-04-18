ZTE может потерять лицензию на Android

Во вторник власти США запретили китайской компании ZTE закупать продукцию американских технологических компаний. Это решение министерство торговли США может иметь самые неприятные последствия для ZTE.





Так, ZTE закупает процессоры Intel и Qualcomm, а в связи с этим запретом столкнётся с необходимостью использовать другие чипсеты. Кроме того, по данным Reuters санкции США могут вылиться в потерю лицензии на операционную систему Android от Google для мобильных устройств ZTE.

Как отмечает источник, на данный момент ZTE и подразделение Alphabet обсуждают влияние нового запрета властей, но пока ещё не стало ясно, может ли ZTE продолжать использовать Android.