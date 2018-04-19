Смартфон LG V30 начал обновляться до Android 8.0 Oreo за пределами Кореи

Компания LG Electronics начала распространять прошивку со свежей версией операционной системы Android 8.0 Oreo для флагманского смартфона LG V30 за пределами родного корейского рынка.


В декабре 2017 года апдейт вышел в Корее, а теперь Android 8.0 Oreo стала доступна как минимум пользователям LG V30 в Италии. Помимо стандартных возможностей Android 8.0 Oreo, обновление приносит функции искусственного интеллекта ThinQ как у дебютировавшего на февральской выставке MWC 2018 смартфона V30S.

В России флагман доступен в старшей версии LG V30+ (обзор) с 128 ГБ встроенной флеш-памяти по рекомендованной розничной цене 59 990 рублей. Он работает под управлением операционной системы Android 7.1.2 Nougat с оболочкой LG UX 6.0+.

Источник
LGMagazine.it
Теги
смартфон ANDROID LG Android 8.0 Oreo LG V30

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