Moto E5 Plus стал самым крупным бюджетным смартфоном Motorola

Motorola, принадлежащая сейчас китайской Lenovo, представила серию смартфонов Moto E5. В неё вошли три модели — Moto E5, Moto E5 Play и Moto E5 Plus.



Moto E5

Две старшие модели получили безрамочный дизайн, а младшая — экран с обычным соотношением сторон 16:9. Все они работают под Android 8.0 Oreo, оснащаются вспышками для селфи-камер и сканерами отпечатков пальцев на задней панели, замаскированными под логотип Motorola. Также есть покрытие, защищающее от брызг.



Moto E5 Plus

Moto E5 Plus получил самый большой дисплей в серии и может похвастаться аккумулятором на 5000 мАч. Он оснащается 6-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением HD+ (720 x 1440 пикселей), камерами на 12 и 5 Мп. Аппаратной основой стал четырехъядерный процессор Qualcomm Snapdragon 425, 2 или 3 ГБ оперативной и 16 или 32 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения картами microSD объёмом до 128 ГБ.



Moto E5 Play

Moto E5 отличается 5,7-дюймовым дисплеем, основной камерой на 13 Мп, отсутствием опций на 3 и 32 ГБ памяти, аккумулятором на 4000 мАч. Moto E5 Play оснащается 5,5-дюймовым дисплеем с разрешением HD (720 x 1280 пикселей), 8-мегапиксельной основной камерой, аккумулятором на 2800 мАч.

Смартфон Moto E5 и Moto E5 Plus поступят в продажу в ближайшие месяцы по цене 149 и 169 евро соотвественно, а относительно Moto G6 Play сроки и цены пока не объявлены.