Смартфоны Samsung Galaxy A6 и A6 Plus показались на рендерах и видео

Ресурс MySmartPrice опубликовал подборку рендеров и видео с 3D-представлением готовящихся к выпуску смартфонов Samsung Galaxy A6 и A6 Plus, которые пока не были представлены официально. Источником материала стал Стив Хеммерстоффер (Steve Hemmerstoffer), основатель и редактор ресурса NowhereElse.fr, известный по организации утечек через твиттер-аккаунт @OnLeaks.


Выпуск Samsung Galaxy A6 и A6 Plus ожидается в ближайшие месяцы. Это смартфоны среднего уровня, старшая модель получила двойную основную камеру, а младшая — обычную одинарную. Под камерой расположен сканер отпечатков пальцев.

Galaxy A6 оснащается 5,6-дюймовый дисплей с соотношением сторон 18.5:9, процессором Exynos 7870 и 3 и ГБ оперативной памяти. Galaxy A6 Plus станет обладателем 6-дюймового дисплея, процессора Qualcomm Snapdragon 625 и 4 ГБ оперативной памяти.


Размеры составляют 149,9 x 71,5 x 7,8 мм и 160,2 x 76,2 x 8,3 мм, соотвественно. Оба смартфона получили разъём microUSB вместо более современного USB Type-C. Работа производится под управлением операционной системы Android 8.0 Oreo.

Источник
MySmartPrice
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смартфон ANDROID Samsung Samsung Galaxy A6

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