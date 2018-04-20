iPhone 5s сможет обновиться до iOS 12

Пользователи iPhone 5s смогут обновить смартфон до iOS 12, когда это мобильная платформа будет выпущена Apple. Подтверждения этому были опубликованы профильным ресурсом MacGeneration со ссылкой на логи тестирования движка WebKit.


В частности, там были обнаружены отсылки на симулятор iPhone 5s. Отметим, что вышедшей годом ранее iPhone 5 уже не получил iOS 11, релиз которой состоялся 19 сентября 2017 года.


Модели iPhone 4s и iPhone 5 получали крупные обновления платформы в течение пяти лет, остановившись на iOS 9 и iOS 10, соотвественно. Если слухи окажутся верными, то поддержка для iPhone 5s будет предоставляться на один год дольше, чем у предшественников.

Впрочем, функциональность iOS 12 на iPhone 5s может оказаться ограниченной. Также обновление можно ожидать для планшетов iPad Air и iPad mini 2, поскольку они работают на том же процессоре.

Источник
MacGeneration
Теги
смартфон Apple IOS iPhone iPhone 5S iOS 12

Комментарии

Материалы по теме

40 фактов об iPhone X, и что мы об этом думаем — больше, чем обзор

21 ноября 2017

Apple анонсировала iOS 11.3 с отключением замедления iPhone

24 января

Apple объявила дату следующего большого анонса

14 марта

Apple откроет предзаказ на iPhone X с 27 октября

24 октября 2017

Apple открыла предзаказ на iPhone X

27 октября 2017

Caviar запускает iPhone X с зарядкой от солнца

1 ноября 2017
Загрузка...
Из рубрикиТелефоны
Следующий iPhone SE может дебютировать в мае
Флагманский смартфон LG V40 дебютирует в конце лета
Google готовит новый Chat и прекращает разработку Allo

Обсуждаемое

Лучшие недорогие смартфоны марта 2018 года (официальная розница) 89
Лучшие бюджетные смартфоны января 2018 года («серый» рынок) 64
Почему смартфоны Sony полностью изменились, а фанаты всё равно недовольны? Обзор Xperia XZ2 и XZ2 Compact 58
В чём Samsung Galaxy S9 лучший в мире, а в чём — провал и разочарование? Обзор и сравнение с конкурентами 54
Слепое сравнение. Выбор лучшей камеры в смартфонах: Apple, Sony, Samsung и Huawei 47
Быстрый обзор Huawei P20 и P20 Pro: лучшие камеры в мире и большие аккумуляторы 44