Следующий iPhone SE может дебютировать в мае

Компания Apple может представить второе поколение смартфона iPhone SE в мае 2018 года. Об этом сообщил японский ресурс MacOtakara со ссылкой на «многочисленных» производителей чехлов, проинтревьюированных на идущей сейчас в Гонконге выставке Global Sources Mobile Electronics 2018.





По данным источника, iPhone SE 2 лишится 3,5-мм разъёма для наушников. При том смартфон сохранит прежние размеры, сканер отпечатков пальцев Touch ID, поддержку Apple Pay с NFC. В основу ляжет процессор A10 Fusion, как у iPhone 7 и 7 Plus. Он на 40% быстрее A9 в оригинальном iPhone SE.

Согласно более ранним утечкам, так называемый iPhone SE 2 не унаследует безрамочный дизайн iPhone X, а сохранит сходный с оригинальным iPhone SE внешний вид с металлическими задней панелью и боковой рамкой, существенными полосами над и под дисплеем, а также фирменной домашней кнопкой.

Основным внешним отличием станет увеличенный до 4,2 дюйма в диагонали экран. При этом есть вероятность, что габариты останутся прежними за счет слегка уменьшенных рамок вокруг дисплея. Опции памяти сохранятся — 2 ГБ оперативной с 32 или 128 ГБ встроенной флеш-памяти. Смартфон также получит возможность беспроводной зарядки, а вот функции 3D Touch с распознаванием силы нажатия для него не предусмотрено.