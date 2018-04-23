ASUS представила смартфон ZenFone Max Pro (M1) с аккумулятором на 5000 мАч и чистым Android Oreo

Компания ASUS представила смартфон ZenFone Max Pro (M1). Модель относится к среднему уровню, выполнена в модном сейчас безрамочном дизайне и может похвастаться ёмким аккумулятором.





ASUS ZenFone Pro (M1) оснащается 6-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+ (2160 х 1080 пикселей) и соотношением сторон 18:9, сканером отпечатков пальцев на задней панели, двойной основной камерой с модулями 13+5 Мп или 16+5 Мп, фронтальной камерой на 8 или 16 Мп. Аккумулятор обладает ёмкостью 5000 мАч с возможностью быстрой зарядки.





Аппаратной основой стал восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 636. Объём оперативной памяти составит 3, 4 или 6 ГБ, встроенной флеш-памяти — 32 или 64 ГБ. Предусмотрено три слота — два под SIM-карты и один под карты памяти microSD. Поддерживаются 4G VoLTE, Wi-Fi (802.11 a/b/g/n), Bluetooth 5, GPS + ГЛОНАСС. Также отмечается чистый Android 8.1 Oreo, без фирменных надстроек.





ASUS Zenfone Max Pro (M1) выйдет в тёмно-синем и сером цветовых вариантах по цене от 165 долларов США.