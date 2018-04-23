Смартфоны Meizu 15, 15 Plus и 15 Lite представлены официально

Китайская компания Meizu представила новую серию смартфонов Meizu 15. В неё вошли смартфоны Meizu 15,15 Plus и 15 Lite со слегка уменьшенными рамками и без выреза экрана в стиле iPhone X. Соотношение сторон дисплеев стандартное — 16:9.


Старшие модели получили Super AMOLED-экраны с поддержкой режима Always On (всегда включенный дисплей), и двойную основную камеру 20+12 Мп. При этом все три могут похвастаться 20-мегапиксельной селфи-камерой.

Отдельное внимание производитель уделяет «музыкальным» возможностям новинок. Так, Meizu 15 Plus получил флагманский аудиочип Cirrus Logic Smart Hi-Fi CS47L89-CWZR, встроенный «шумодав» Forte Media, а также чип SmarPA Cirrus Logic CS35L35 для улучшения звучания через внешние стерео-динамики. Meizu 15 получил аудиочип Hexagon 680, а также «шумодав» Qualcomm Fluence и чип SmarPA Cirrus Logic CS35L35. В Meizu 15 Lite встроен Hi-Fi аудиочип Cirrus Logic CS47L33, а также SmarPA Cirrus Logic CS35L35 для внешнего динамика. Все три смартфона получили 3,5-мм разъём для наушников.


Meizu 15 оснащается 5,46-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей), процессором Qualcomm Snapdragon 660, 4 ГБ оперативной и 64 или 128 ГБ встроенной флеш-памяти, аккумулятором на 3000 мАч.


Смартфон Meizu 15 Plus получил 5,95-дюймовый дисплей с разрешением Quad HD (2560 x 1440 пикселей), процессор Samsung Exynos 8895, 6 ГБ оперативной и 64 или 128 ГБ встроенной флеш-памяти, аккумулятор на 3500 мАч, у основной камеры предусмотрен 3-кратный оптический зум.

Meizu 15 Lite отличается от базового Meizu 15 одинарной основной камерой на 12 Мп, процессором Qualcomm Snapdragon 626, 32 или 64 ГБ встроенной флеш-памяти, слотом под карту microSD, совмещенным со слотом для второй SIM-карты.

Смартфоны работают под управлением уже несколько устаревшей операционной системы Android 7.1.2 Nougat с оболочкой Flyme OS 7.

Смартфон Meizu 15 Plus будет доступен в черном, темно-сером и золотистом цветовом исполнении, а Meizu 15 Lite выйдет в черном, красном и золотистом цветовых решениях. Что касается Meizu 15, то кроме черного, золотистого и синего, смартфон также будет доступен с белым керамическим покрытием.

В Китае продажи стартуют 29 апреля 2018 года по таким ценам:

  • Meizu 15 — 396 долларов за 4+64 ГБ, 444 долларов за 4+128 ГБ
  • Meizu 15 Plus — 476 долларов за 6+64 ГБ, 524 долларов за 6+128 ГБ
  • Meizu 15 Lite — 270 долларов за 4+64 ГБ
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