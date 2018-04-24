Apple отучила iOS 11.3 ломать дисплеи «нелегально» отремонтированных iPhone

Компания Apple выпустила обновление мобильной операционной системы iOS 11.3.1. Это уже тринадцатый апдейт для iOS 11. Он вышел спустя почти месяц после крупного релиза iOS 11.3.





Обновление iOS 11.3.1 доступно "по воздуху" для пользователей iOS 11 через приложение настроек. Апдейт улучшает производительность, а также исправляет недоработки и ошибки, обнаруженные в iOS 11.3.

В том числе, исправляется неприятная ошибка, выводящая из строя тачскрины «нелегально» отремонтированных iPhone 8. Речь идёт об устройствах, которым заменили экран на дисплей от стороннего производителя в сервисном центре, неавторизованном Apple. После обновления до iOS 11.3 такие iPhone 8 внезапно переставали откликаться на нажатия, хотя до апдейта работали корректно.