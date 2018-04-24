Archos представила планшет и смартфон Junior для детей

Компания Archos представила серию гаджетов Junior для для самых маленьких пользователей. В неё вошли планшет Junior Tab для детей от 3 лет и смартфон Junior Phone для детей от 7 лет.


Как отмечает производитель, у гаджетов оптимизирована аппаратная конфигурация и установлен особый набор приложений: средства родительского контроля и фильтр веб-страниц от Qustodio (один год бесплатно), поисковая система, образовательные приложения для изучения языков, науки и искусства, софт для прослушивания музыки, просмотра видео, программирования.


Смартфон Archos Junior Tab оснащается 5-дюймовым дисплеем с разрешением 854x480 пикселей, камерами на 8 и 2 Мп, четырехъядерным процессором с частотой 1,2 ГГц, 1 ГБ оперативной и 8 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками microSD, аккумулятором на 2000 мАч.


Планшет получил 10,1-дюймовый дисплей с разрешением 1024x600 пикселей, камеры на 0,3 и 2 Мп, четырехъядерный процессор с частотой 1,3 ГГц, 1 ГБ оперативной и 8 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками microSD, аккумулятором на 4000 мАч.

Оба устройства работают под управлением операционной системы Android 7 Nougat. Планшет и смартфон Archos Junior Tab и Phone появятся в продаже в Европе в июне 2018 года по цене от 79,99 евро.

Источник
Archos
Теги
смартфон ANDROID планшет ARCHOS

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