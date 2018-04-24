Флагманский LG G7 ThinQ показался на качественном рендере

Известный своей осведомленностью Эван Бласс (Evan Blass) через аккаунт в Twitter под ником @evleaks опубликовал качественный рендер готовящегося к выпуску смартфона LG G7 ThinQ, пока не представленного производителем официально.


Изображение показывает смартфон со всех сторон. Рендер подтвердил безрамочный дизайн с вырезом экрана в стиле iPhone X и металлической рамкой. На верхней кромке расположен слот для SIM-карт, на левой грани расположены кнопки регулировки громкости и специальная кнопка для доступа к голосовому помощнику Google Assistant, кнопка включения расположилась на правой кромке, а не на задней панели, как у предшественников. На задней панели имеется двойная камера с вертикальной организацией и сканер отпечатков пальцев. На нижней грани расположены 3,5-мм разъём и порт USB Type-C, а также динамик.

Компания LG Electronic представила на февральской выставке MWC 2018 смартфон LG V30S ThinQ, который, фактически, представляет собой прошлогодний LG V30 с системой искусственного интеллекта ThinQ, интегрированной в самые часто используемые функции. Как ожидается, LG G7 получит возможности искусственного интеллекта LG V30S ThinQ и обновлённую аппаратную платформу. При этом стоимость LG G7 окажется выше примерно на 80 евро по сравнению с предшественником, LG G6, достигнув 700 евро.

Согласно более ранним утечкам, смартфон оснащается 6-дюймовым дисплеем с разрешением 3120 x 1440 пикселей, соотношением сторон 19,5:9 и вырезом экрана в стиле iPhone X, 8-мегапиксельной фронтальной камерой, двойной основной камерой 16+16 Мп, сканером отпечатков пальцев на задней панели. Аппаратной основой стал топовый процессор Qualcomm Snapdragon 845, 4 или 6 ГБ оперативной и 64 или 128 ГБ встроенной флеш-памяти. Старшая версия получит 6 и 128 ГБ памяти. Аккумулятор обладает ёмкостью 3000 мАч.

LG уже объявила дату анонса своего следующего флагманского смартфона. Пресс-мероприятии назначено на 2 мая 2018 года и пройдёт в Нью-Йорке и Сеуле.

Источник
Evan Blass
Теги
смартфон ANDROID LG LG G7 LG G7 ThinQ

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